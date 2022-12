Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Reifen zerstochen

Zwischen Samstag und Montag beschädigte ein Unbekannter ein Auto in Bad Buchau.

Ulm (ots)

Am Montag gegen 9 Uhr entdeckte die Eigentümerin ihr beschädigtes Auto. Das parkte seit Samstag in der Moritz-Vierfelder-Straße. Ein Glasscherbe steckte tief in dem luftleeren Reifen. Die hatte ein Unbekannter offenbar dort hineingestoßen. Das Polizeirevier Riedlingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen.

Die Polizei mahnt: Eine Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Freiheitsstrafe und Geldstrafe können die Folge sein, die dem Täter drohen. Mögliche Zeugen solcher Taten ermuntert die Polizei, sofort die Polizei zu verständigen, wenn irgendwo verdächtiger Lärm ist oder die Scheiben klirren. So können sie helfen, dass niemand auf einem Schaden sitzen bleibt, den andere verursacht haben.

