Weeze (ots) - In der Nacht zu Samstag (07.05.2022) verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von 01:00 Uhr und 04:00 Uhr Zugang zu einer Werkstatt an der Alte(n) Heerstraße. Sie entwendeten Schwermetall und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp) Rückfragen bitte an: ...

mehr