POL-KLE: Weeze - Einbruch in Werkstatt

Issum (ots) - Am Montag (09.05.2022) ereignete sich gegen 14:35 Uhr auf der Gelderner Straße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr 75-jährige Issumer mit seinem Ford die Gelderner Straße in Richtung Issum und hielt an der Kreuzung Gelderner Straße Kevelaerer Straße an. Aus bislang ungeklärter Ursache setzte er plötzlich seine Fahrt fort und kollidierte mit dem mit Ssangyong eines ...

mehr