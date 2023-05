Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/ Schönenberg: Mountainbike-Fahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Alleinbeteiligt stürzte am Mittwoch, 10.05.2023 gegen 22.10 Uhr ein 67 Jahre alter Mann auf einem abschüssigen Waldweg in Schönenberg. Dabei erlitt er Verletzungen am Kopf. Nach dem Sturz lief er in Richtung seiner Wohnanschrift, wo er dann von einem Nachbarn aufgegriffen und nach Hause gebracht wurde. Der Rettungsdienst wurde verständigt. Nach einer Erstversorgung wurde der 67-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik verbracht.

