Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg

Landkreis Lörrach: Aufbruchsserie in PKWs und SB-Automaten - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Nach einem Automatenaufbruch in Maulburg konnte am Dienstag, den 09.05.2023, ein 36- jähriger lettischer Staatsangehöriger vorläufig festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 36-Jährige in der zweiten Dezemberhälfte 2022 auf der Suche nach Diebesbeute in mehr als 20 Autos in Schopfheim eingebrochen sein. Zudem soll er seit Mitte März 2023 auch zahlreiche Selbstbedienungs-Automaten zwischen Lörrach und Todtnau aufgebrochen haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wurde gegen den 36-jährigen lettischen Tatverdächtigen durch das Amtsgericht Bad Säckingen Untersuchungshaft angeordnet. Der Tatverdächtige kam in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt.

