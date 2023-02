POL-MK: Kontrollen für mehr Sichtbarkeit

Menden (ots) - Einer 29-jährigen Kundin wurde am Donnerstagnachmittag bei Einkaufen in einem Discounter an der Straße Zum Eisenwerk das Portemonnaie gestohlen. Als sie das Geschäft gegen 15.45 Uhr betrat, steckte das Portemonnaie nach den Angaben der Kundin noch in ihrer Jackentasche. Als sie gegen 16.30 Uhr an der Kasse ankam, bemerkte sie den Verlust. Sie hatte ...

mehr