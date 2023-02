Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen/ Vor den Augen des Eigentümers E-Bike gestohlen

Menden (ots)

Einer 29-jährigen Kundin wurde am Donnerstagnachmittag bei Einkaufen in einem Discounter an der Straße Zum Eisenwerk das Portemonnaie gestohlen. Als sie das Geschäft gegen 15.45 Uhr betrat, steckte das Portemonnaie nach den Angaben der Kundin noch in ihrer Jackentasche. Als sie gegen 16.30 Uhr an der Kasse ankam, bemerkte sie den Verlust. Sie hatte keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der ebenfalls verloren gegangenen Bankkarte und warnt weiter vor Taschendieben, die vor allem in Discountern nach Opfern suchen. Deshalb sollten Geldbörsen und andere Wertgegenstände möglichst dicht am Körper verstaut werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

Ein 31-jähriger Mindener erwischte am Donnerstagabend drei Fahrraddiebe. Er wollte gegen 20.15 Uhr neben dem Fahrradstellplatz seiner Firma an der Carl-Schmöle-Straße eine Zigarette rauchen. Als er herauskam, sah er noch, wie nur wenige Meter von ihm entfernt zwei Personen mit seinem E-Bike flüchteten. Er verfolgte die Täter bis zur Walter-Ulmke-Straße. Dort setzte sich eine der Personen auf den Beifahrersitz eines weißen Caddy, der davon fuhr. Die zweite Person flüchtete auf dem E-Bike in Richtung Fröndenberger Straße. Der Bestohlene schätzte das Alter der Täter auf 25 bis 26 Jahre und ihre Körpergröße auf ca. 1,65 bis 1,70 Meter. Der Mann auf seinem Fahrrad trug eine blaue Jacke. Der Mann auf dem Beifahrersitz hatte eine hellbeige Jacke an. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell