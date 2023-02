Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifen zerstochen/ Wartehaus-Scheiben zerstört/ Gemeindezentrum durchsucht

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurden am Klopstockweg mindestens vier Fahrzeuge beschädigt. Vier Fahrer bemerkten am Morgen die zerstochenen Reifen.

An einer Bushaltestelle an der Altenaer Straße wurden in der vergangenen Nacht fünf Glaswände eines Unterstandes zerstört.

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in das Gemeindezentrum der Kreuzkirche an der Worthstraße eingedrungen. Es wurden diverse Schränke durchsucht.

(cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell