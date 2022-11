Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Schlägerei in der S-Bahn

Blutige Nase nach Streit

München (ots)

Am Dienstagmorgen (1. November) kam es in einer S8 Richtung Flughafen zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern, bei der sich einer der beiden eine blutige Nase zuzog. Gegen 07:10 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass es in der S8 in Richtung Flughafen zu einer Tätlichkeit gekommen ist. Am S- Bahn Haltepunkt Hallbergmoos trafen Bundespolizeibeamte einen 22-jährigen Deutschen an, der aus der Nase blutete. Der Mann gab an, zunächst mit mehreren Personen in der S-Bahn in Streit geraten zu sein, bevor es zu einer wechselseitigen Tätlichkeit zwischen ihm und einem anderen Mann kam. Am Haltepunkt Hallbergmoos stiegen alle Beteiligten aus, wobei lediglich der 22-Jährige vor Ort blieb. Der Freisinger gab weiterhin an, von seinem Kontrahenten bedroht und beleidigt wurden zu sein. Durch erste Ermittlungen der Beamten vor Ort konnten zwei Zeugen ausfindig gemacht werden. Ebenso konnte die Identität des zunächst Unbekannten geklärt werden. Es handelt sich um einen 21-jährigen Togoer, welcher zunächst jedoch nicht angetroffen werden konnte. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung gegen den 21-Jährigen. Gegen den 22-Jährigen wird ebenfalls wegen Körperverletzung ermittelt. Hierzu werden auch Videoaufzeichnungen der S-Bahn ausgewertet, insbesondere um den Tatablauf rekonstruieren zu können.

