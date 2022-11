Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Exhibitionist in der S-Bahn

17-Jährige reagiert richtig

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am Dienstagnachmittag (1. November) kam es in einer S-Bahn der Linie 8 zu einer sexuellen Belästigung einer 17-Jährigen. Ein Unbekannter masturbierte vor der Jugendlichen, diese reagierte vorbildlich. Gegen 15 Uhr setzte sich der Mann in der S-Bahn schräg gegenüber dem Mädchen auf einen Sitz, holte sein Glied aus der Hose und begann zu masturbieren. Da niemand sonst den Vorfall mitbekam, setzte sich das Mädchen umgehend um. Aus der Ferne gelang es ihr, ein Video des Mannes zu machen. Am S-Bahnhof Germering-Unterpfaffenhofen verließ sie die S-Bahn und wählte den Notruf. Der Mann entfernte sich in Germering unerkannt. Beamte stellten das Video sicher und nahmen den Sachverhalt auf. Nun werden die Daten der Videoaufzeichnungen aus der S-Bahn ausgewertet.

Sicherheitshinweise der Bundespolizei:

 Halten sie sich in schwach frequentierten S-Bahnen in der Nähe anderer Reisender oder an der Zugspitze in der Nähe des Lokführers auf  Machen sie sofort andere Reisende auf ihre Situation aufmerksam  Rufen sie den Notruf an und drücken sie die Notruftaste in der S-Bahn  Prägen sie sich wenn möglich eine Personenbeschreibung genau ein  Zeigen sie jeden Sachverhalt zeitnah bei der Polizei an

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell