Bundespolizeidirektion München

In der Halloween-Nacht Wartehäuschen entglast - 50.000 EUR Sachschaden - Zeugen gesucht

München / Oberhaching (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (1. November) wurden am S-Bahnhaltepunkt Furth, Gde Oberhaching, mehrere Glasscheiben eines Bus- sowie eines S-Bahnwartehäuschen und mehrere Glasscheiben am Bahnsteig von Schaukästen entglast. Zusätzlich wurden von bislang unbekannten Tätern etliche Graffiti-Schmierereien im Bereich angebracht. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Ein Bild des Schreckens bot sich Polizeibeamten in der Halloween-Nacht am S-Bahnhaltepunkt Furt, Gde Ober-haching. Unbekannte hatten ein Buswartehäuschen sowie ein Wartehäuschen am S-Bahnsteig und mehrere Schau-kästen vollständig entglast. Zusätzlich waren im gesamten Bereich mehrere Tags (sog. Signaturkürzel von Graffiti-Sprayern) angebracht worden. Spuren deuten darauf hin, dass die Glasscheiben mit Steinen und einer Bierflasche, ggf. auch mittels Luftgewehrmunition oder einer Zwille beschädigt worden sein könnten. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Beschädigungen (04:30 Uhr) sowie die Spurenlage deuten darauf hin, dass es laute Knall- bzw. Glasgeräusche im Bereich des S-Bahnhaltepunktes Furth gegeben hat. Nach ersten Schätzungen dürfte sich die Schadenssumme im mittleren fünfstelligen Bereich (ca. 50.000 Euro) bewegen. Bundes- und Landespolizei haben wegen Sachbeschädigung Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet.

