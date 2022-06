POL-OH: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Rotenburg (ots) - WILDECK-OBERSUHL. Durch ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug wurden an der Ecke Zum Güterbahnhof und Rohbergstraße zwei nebeneinander stehende Glasfaserverteilerkästen eingedrückt. Im Anschluss entfernte sich das Kraftfahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wurde erst kürzlich gemeldet, vermutlich aber schon am 09.06. gegen 22 Uhr verursacht. An den beiden Verteilerkästen entstand ...

mehr