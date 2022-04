Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeldkreis (ots)

In der zeit vom 07.04.2022, 17:00 Uhr bis zum 08.04.2022, 22:00 Uhr drangen unbekannte Täter in den Jugendraum im Feuerwehrhaus in Wiesenfeld ein. Die Täter brachen die Eingangstür auf und gelangten so in das Gebäude. Aus dem Jugendraum wurden aus einer Geldkassette, etwa 450,-EUR Bargeld, eine JBL Musikbox und zwei Ladekabel im Wert von etwa 500,-EUR entwendet. Der Schaden an der Tür beträgt etwa 100,-EUR Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Am 09.04.2022 gegen 02:00 Uhr kam es in der Mühlhäuser Straße in Dingelstädt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei wurde der Geschädigte durch den Täter mit einer Obstkiste geschlagen und am Arm verletzt. Der Geschädigte wurde zur Behandlung in das Krankenhaus nach Heiligenstadt verbracht. Gegen den Täter wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt.

