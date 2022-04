Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Waren im Wert von über 500 Euro gestohlen, ein Haftrichter muss entscheiden

Nordhausen (ots)

Ein 21-jähriger, hinreichend polizeibekannter Mann, hielt sich am Donnerstagnachmittag in einem Einkaufszentrum am Pferdemarkt auf. Dort wollte er in einer Drogerie Parfüm im Wert von über 500 Euro stehlen. Eine Verkäuferin bemerkte den Mann und sprach ihn an. Daraufhin stieß er die 58-Jährige zur Seite. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eilte zur Hilfe. Im Gerangel verletzte sich der 54-Jährige leicht und der Dieb verlor seine Beute. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den 21-Jährigen fest. Der Mann hatte bereits am Mittag in einem Sportgeschäft im Einkaufszentrum versucht, Sachen zu stehlen und hatte sich gegen die Polizisten gewehrt. Am Donnerstagmorgen zerstörte er in Ilfeld eine Fensterscheibe. Am Mittwoch soll er sich ein Taxi bestellt haben und drohte dem Fahrer, der daraufhin das Taxi verließ. Außerdem wird gegen den 21-Jährigen wegen diverser anderer Ladendiebstähle ermittelt. Die Staatsanwaltschaft stellte am Freitag Haftantrag.

