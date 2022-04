LPI-NDH: Mit Besenstiel auf Opfer eingeschlagen

Mühlhausen (ots) - Das heimliche Rauchen eines Jugendlichen in seinem Zimmer ist vermutlich die Ursache für einen Brand am Donnerstagabend in einem Einfamilienhaus am Obermarkt. Die nicht richtig gelöschte Zigarette führte zu einem Schwelbrand, bei dem unter anderem Kleidungsstücke in Brand gerieten. Die Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Feuer war schnell durch die Feuerwehr gelöscht. ...

