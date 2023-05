Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine Alarmanlage schlug am Dienstag, 09.05.2023, gegen 05.35 Uhr, mutmaßlich einen Einbrecher in die Flucht. Um in der Efringer Straße in ein Einfamilienhaus zu gelangen hebelte der Unbekannte ein Fenster im Untergeschoss auf. Im Untergeschoss wurden augenscheinlich mehrere Räume durchsucht. Beim Öffnen einer alarmgesicherten Tür löste der akustische Alarm im Haus aus und der Unbekannte ergriff die Flucht. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

