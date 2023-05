Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/Binzen: Verdacht Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.05.2023, gegen 15.15 Uhr, soll ein Fahrer eines grauen Ford Galaxy beim Verlassen der Autobahn an der Anschlussstelle Kandern die falsche Fahrspur benutzt haben. Der Fahrer des Fords befuhr die Autobahn A 98 von der Autobahn A 5 kommend und fuhr an der Anschlussstelle Kandern von der Autobahn. Dabei soll er die Auffahrspur auf die Autobahn benutzt haben. Entgegenkommende Verkehrsteilnehmer hielten wohl den Fahrer des Fords an und machten diesen auf sein Fehlverhalten aufmerksam. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht nun diese Zeugen. Diese mögen sich bitte mit der Verkehrspolizei, Telefon 07621 98000, in Verbindung setzen.

