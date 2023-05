POL-FR: Zell im Wiesental: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Dienstagnachmittag, 09.05.2023, gg. 15.10 Uhr, kam es zu einem Raubdelikt in einem Ladengeschäft am Gehrwigplatz in Freiburg-Wiehre. Dabei betrat eine männliche Person den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die sich im Laden befindliche Verkäuferin konnte den Täter in die Flucht schlagen, so dass ...

