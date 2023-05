Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Erneuter Überfall auf Geschäft in der Wiehre - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 09.05.2023, gg. 15.10 Uhr, kam es zu einem Raubdelikt in einem Ladengeschäft am Gehrwigplatz in Freiburg-Wiehre.

Dabei betrat eine männliche Person den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die sich im Laden befindliche Verkäuferin konnte den Täter in die Flucht schlagen, so dass dieser das Geschäft ohne Beute verlies. Er fuhr anschließend mit einem Fahrrad Richtung Günterstalstraße

Die Person wird wie folgt beschrieben:

40-50 Jahre alt, 170cm - 180cm groß, schlank, kurze dunkle Haare, dunkle Kleidung, dunkler Teint,

Erst am vergangenen Freitag wurde in der Günterstalstraße ein Geschäft von einer männlichen Person überfallen, die ebenfalls mit einem Messer drohte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch ob es zwischen den beiden Taten Zusammenhänge gibt. Zeugen werden gebeten sich unter Tel: 0761-882-2880, zu melden.

sk

Meldung zum Raub am 05.05.2023:

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Raub auf Geschäft in der Wiehre Zeugen gesucht

Freiburg Am Freitagnachmittag, 05.05.2023, gg. 14.45 Uhr, ereignete sich in der Günterstalstraße in Freiburg eine Raubstraftat. Eine männliche Person betrat dabei ein Geschäft im Bereich der Günterstalstraße nahe der Kreuzung Urachstraße/ Lorettostraße.

Unter Vorhalt eines Messers erbeutete er einen niederen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Person flüchtete anschließend zur Fuß in Grobrichtung Günterstal.

Das Verkaufspersonal blieb bei der Tat körperlich unverletzt.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 175 cm, 35 - 45 Jahre alt, dickes schwarzes, teilweise grau meliertes Haar, dunkler Teint, dunkle Kleidung, blaue medizinische Maske.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter Tel: 0761-882-2880, entgegengenommen.

sk

