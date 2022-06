Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: 17-jährige Radfahrerin übersieht geparktes Auto und stürzt gegen die Heckscheibe

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Gegen 15 Uhr am gestrigen Dienstag kam es auf der "Ludwig-Jahn-Straße" in Tönisvorst-St.Tönis zu einem Unfall. Eine 17-jährige Krefelderin fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung "Nordring". Durch die getragene Kapuze war ihr Sichtfeld vermutlich eingeschränkt, weshalb sie einen am Straßenrand geparkten Pkw zu spät gesehen hat. Die 17-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und schlug mit dem Gesicht gegen die Heckscheibe des Pkws. Dabei zersplitterte die Scheibe des Wagens, und sie stürzte zu Boden. Bei dem Unfall verletzte sich das Mädchen leicht. /AM (500)

