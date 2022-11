Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Personen nach Ladendiebstahl flüchtig

Jüchen (ots)

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes an der Kölner Straße beobachtete am Montag (21.11.), gegen 19:30 Uhr, wie sich eine weibliche und eine männliche Person verdächtig im Geschäft aufhielten. Sie packten diverse Nahrungsmittel und technische Geräte für einen hohen dreistelligen Betrag in ihren Einkaufswagen. Der überaus vollgeladene Einkaufswagen war zudem mit Bademänteln abgedeckt. Die Ladendiebe verließen so bepackt durch den Eingangsbereich den Supermarkt. Der Mitarbeiter des Geschäftes sprach daraufhin die Personen an, welche sofort fußläufig die Flucht in Richtung eines weiteren Einkaufsmarktes ergriffen. Da die Personen zuvor mit dem Einkaufswagen in Richtung eines auf dem Parkplatz abgestellten Fahrzeuges gingen, bestand der Verdacht, dass sie mit diesem Fahrzeug angereist waren.

Durch die hinzugerufene Polizei wurde das Fahrzeug durchsucht und letztlich sichergestellt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten offensichtlich weiteres Diebesgut, wie einen Fernsehen und Nahrungsmittel. Hierunter auch Butter im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages.

Der Grund des Butterdiebstahls ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie die Suche nach den flüchtigen Ladendieben.

Die mutmaßlichen Ladendiebe werden mit osteuropäischem Aussehen beschrieben. Die weibliche Person sei etwa 15 - 19 Jahre alt und schwarz gekleidet gewesen. Die männliche Person habe einen mint-grünen Trainingsanzug getragen und sei zirka 20-25 Jahre alt.

Das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtenden Personen machen können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

