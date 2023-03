Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Älterer Fahrer eines Honda Jazz verursacht Unfall auf der Stadionstraße und flüchtet anschließend vom Unfallort - Polizei bittet um Hinweise

Rottweil (ots)

Ein älterer Fahrer eines Honda Jazz hat am Montagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, auf der Stadtionstraße auf Höhe eines Discounters einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Mann mit grauen Haaren, Brille und einem Bart bog zur genannten Zeit mit dem Honda Jazz vom Parkplatz des Discounters nach links in Richtung Kreisverkehr Königstraße auf die Stadionstraße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem VW Golf, dessen 21-jähriger Fahrer stadtauswärts auf der Stadionstraße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls driftete der Golf noch zum Fahrbahnrand und stieß dort mit einem geparkten Fiat 500 zusammen. Zwar hielt der ältere Fahrer des Hondas zunächst an und erkundigte sich beim Golf-Fahrer, ob jemand verletzt sei, stieg dann aber wieder in seinen Honda und fuhr ohne sich weiter um den gerade verursachten Unfall zu kümmern in Richtung Königstraße davon. Am Golf und dem geparkten Fiat entstand rund 3000 Euro Sachschaden. Bei der Kollision mit dem Golf wurde der Honda Jazz des älteren Mannes an der Beifahrerseite beschädigt. Die Polizei Rottweil ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet dringend um Hinweise zu dem Fahrer des Hondas. Personen, die zu dessen Honda Jazz oder auch zu dem Fahrer selbst nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel.: 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

