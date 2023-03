POL-KN: (Dietingen, K 5562, Lkr. Rottweil) Auffahrunfall fordert rund 6000 Euro Schaden

Fridingen an der Donau, Bergsteig, Lkr. Tuttlingen (ots) - Rund 2000 Euro Sachschaden an der Fahrertür eines Opel Astras sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagabend durch ein von einem Pritschenwagen herabfallendes Metallstück auf Fridingen-Bergsteig an der Einmündung der Kreisstraße 5940 auf die ...

mehr