POL-KN: (Tuttlingen) Scheibe an einer Pizzeria eingeworfen - Polizei sucht Zeugen

Dürbheim, Lkr. Tuttlingen (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 09 Uhr, hat ein unbekannter Täter versucht, in eine Bäckerei in der Hauptstraße einzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug setzte der Unbekannte an der Eingangstür an und versuchte diese aufzubrechen. Die Tür hielt stand, allerdings entstand durch den Einbruchsversuch Sachschaden in Höhe ...

mehr