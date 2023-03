Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Bäckerei

Dürbheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 09 Uhr, hat ein unbekannter Täter versucht, in eine Bäckerei in der Hauptstraße einzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug setzte der Unbekannte an der Eingangstür an und versuchte diese aufzubrechen. Die Tür hielt stand, allerdings entstand durch den Einbruchsversuch Sachschaden in Höhe von über 2000 Euro. Die Tat dürfte im Zusammenhang mit dem im selben Zeitraum erfolgten Einbruch am Kindergarten St. Elisabeth stehen (wir berichteten). Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Hauptstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

