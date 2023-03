Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen-Behla

Schwarzwald-Baar-Kreis) Nach Versprühen von Reizgas im Narrendorf Hüfingen - Polizei ermittelt Tatverdächtigen (13.03.2023)

Hüfingen (ots)

Am Abend des 28. Januar hat ein bislang Unbekannter im Narrendorf Hüfingen Reizgas versprüht, was bei zahlreichen Besuchern der Veranstaltung zu Reizungen der Atemwege und Übelkeit führte (wir berichteten). Jetzt konnte die Polizei einen 18-jährigen Tatverdächtigen aus einer Nachbargemeinde ermitteln, der für das Versprühen des Reizgases verantwortlich ist. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen den jungen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen.

