POL-KN: (Dürbheim/ Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Kindergarten

Singen (ots) - Ein 15-jähriger Mofafahrer ist bei einem Unfall am Kreisverkehr der Bundesstraße 34 und "Unter den Tannen" am Freitagmittag verletzt worden. Gegen 13 Uhr fuhr ein 15-Jähriger mit einem Piaggio Mofa auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Radweg von der Robert-Gerwig-Straße kommend in Richtung EKZ. Am Kreisverkehr zu "Unter den Tannen" stieß der ...

