Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 15-jähriger Mofafahrer bei Unfall verletzt (10.03.2023)

Singen (ots)

Ein 15-jähriger Mofafahrer ist bei einem Unfall am Kreisverkehr der Bundesstraße 34 und "Unter den Tannen" am Freitagmittag verletzt worden. Gegen 13 Uhr fuhr ein 15-Jähriger mit einem Piaggio Mofa auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Radweg von der Robert-Gerwig-Straße kommend in Richtung EKZ. Am Kreisverkehr zu "Unter den Tannen" stieß der junge Zweiradfahrer mit einem am Kreisverkehr wartenden Fiat Panda eines 74-Jährigen zusammen. Der 15-Jährige flog in der Folge über die Motorhaube des Autos und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Jungen in ein Krankenhaus. Am Mofa entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell