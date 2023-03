Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Zwei Verletzte bei Kollision auf der Kreuzung Grubwaldstraße und Freibühlstraße (10.03.2023)

Singen (ots)

Zwei Personen sind bei einem Zusammenstoß auf der Kreuzung Grubwaldstraße und Freibühlstraße am Freitagabend verletzt worden. Gegen 20 Uhr fuhr ein Linienbus auf der Grubwaldstraße in Richtung Byk-Gulden-Straße. Auf der Kreuzung zur Freibühlstraße kollidierten der vorfahrtsberechtigte Bus und ein VW Golf mit einem von links auf der Freibühlstraße kommenden Toyota Corolla eines 43 Jahre alten Mannes der in die Kreuzung einfuhr. Sowohl die Beifahrerin in dem Toyota als auch der Busfahrer erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell