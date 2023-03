Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Versuchter Raub auf dem Fußweg zwischen Klosterplatz und Höristraße - Polizei sucht Zeugen (05.03.2023)

Öhningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Raub, der sich bereits am Sonntag, den 05.03.2023, auf dem Fußverbindungsweg zwischen dem Klosterplatz und der Höristraße ereignet hat. Gegen 17:50 Uhr war eine 40-jährige Frau auf dem Fußweg von der Höristraße in Richtung Klosterplatz/Oberdorfstraße unterwegs. Auf Höhe des dortigen Kinderspielplatzes kam ihr eine Gruppe mit drei Männern entgegen. Einer der Männer hielt sie in der Folge an der Kapuze fest und forderte Geld und Zigaretten. Anschließend schlug sie einer der Unbekannten mit der Faust nieder. Dabei erlitt die 40-Jährige schwere Verletzungen im Gesicht. Zu den unbekannten Angreifern liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: drei männliche Personen, einer der Täter war etwa 180 Zentimeter groß und trug eine Mütze. Ein weiterer war mit einer Kapuzenjacke bekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die den Übergriff beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Angreifer geben können, sich unter der Tel. 07732 95066-0, oder 07531 995-0, zu melden.

