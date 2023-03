Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht im Kreisverkehr auf der Reichenaustraße - Polizei sucht Zeugen (10.03.2023)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Freitagmorgen, gegen 9 Uhr, im Kreisverkehr auf der Reichenaustraße ereignet hat. Eine 53-jährige Frau fuhr mit einem BMW auf der inneren der beiden Fahrspuren, als ein Unbekannter mit einem weißen Sprinter beim Einscheren die rechte vordere Fahrzeugseite des BMWs streifte. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend weiter in Richtung Schweizer Grenze. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen weißen Sprinter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

