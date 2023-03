Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall im Hockgraben verletzt (10.03.2023)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer hat bei einem Unfall im Hockgraben am Freitagmittag Verletzungen erlitten. Ein 29-jähriger Radfahrer war auf dem Radweg vom Unigelände in Richtung Hockgraben unterwegs. Aufgrund nasser Fahrbahn geriet der junge Mann ins Schleudern und stürzte. Ein entgegenkommender 68-jähriger Pedelec-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte über das auf dem Radweg liegende Zweirad des 29-Jährigen. Der 68-Jährige erlitt dabei Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 29-Jährige blieb unverletzt. An beiden Rädern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell