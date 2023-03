Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Iznang, Lkr. Konstanz) Unbekannte zerstechen Reifen an drei Autos (10.03.2023)

Iznang (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitagabend die Reifen mehrerer Autos im Bereich der Straßen "Am Mühlbach" und "Franz-Anton-Messmer-Straße" zerstochen. Sowohl an einem dort geparkten schwarzen Dacia Duster, als auch an einem weißen Mazda 5 und einem schwarzen Mazda 3, stachen die Täter vermutlich im Vorbeigehen die Reifen der Autos ab. Die Höhe des dabei entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf den oder die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell