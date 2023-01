Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Beverstedt (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. In der Nacht vom 05.01.2023 auf den 06.01.2023 kam es in der Beverstedter Mühlenstraße Höhe der Hausnummer 4 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 43-jähriger Mann aus Wittmund hatte seinen PKW, einen VW Multivan, gegen 18:40 Uhr ordnungsgemäß am Straßenrand abgeparkt. Am nächsten Morgen bemerkte er einen größeren Schaden am linken Fahrzeugheck. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Beverstedt (Telefon 04747 931730) zu melden.

