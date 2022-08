Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkaufshütte in Brand geraten

Meppen (ots)

Am Sonntag geriet aus bisher ungeklärter Ursache gegen 5 Uhr eine Verkaufshütte an der Jacobistraße in Meppen in Brand. Die Hütte brannte vollständig nieder. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zu Folge wird die Höhe des Sachschadens auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

