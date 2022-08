POL-EL: Meppen - Terrassenmobiliar in Brand geraten

Emlichheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 11 Uhr, in der Ostpreußenstraße in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte die rechte Fahrzeugfront eines grauen Mercedes-Benz. Es sind weiße Lackanhaftungen an dem beschädigten Pkw festgestellt worden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter ...

mehr