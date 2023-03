Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Außenspiegel an einem Audi abgefahren - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Am Montag, in der Zeit von 09.50 Uhr bis 14.30 Uhr, ist an einem in der Wilhelmstraße vor Gebäude Nr. 46 geparkten Audi A3 der linke Außenspiegel abgefahren worden. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der oder die Unbekannte davon. Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell