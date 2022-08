Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verhaftung nach Einbruchsdiebstahl in Optikerladen

Saarbrücken-Dudweiler/Sulzbach (ots)

Am 17. August 2022 kam es gegen 01:35 Uhr in der Saarbrücker Straße in 66125 Saarbrücken-Dudweiler zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Augenoptikergeschäft. Der Täter schlug hierbei mittels eines Verkehrsschildes die Schaufensterscheibe des Optikerladens ein. Das Verkehrszeichen riss die Person zuvor aus seiner Verankerung. Durch die entstandene Öffnung war es dem Täter möglich, diverse hochwertige Brillen aus dem Innern des Verkaufsraumes zu entwenden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.000 EUR. Im Zuge intensiver Ermittlungen der PI Sulzbach konnte der Tatverdacht gegen einen 40-Jährigen Mann aus Dudweiler begründet werden. Dieser fiel bereits kurz zuvor auf, als er mit einer Machete Passanten im Bürgerpark Dudweiler bedrohte. Gegen die amtsbekannte Person wurde durch das Amtsgericht Saarbrücken ein Durchsuchungsbeschluss sowie ein Haftbefehl erlassen. Die Beschlüsse wurden am gestrigen Dienstag vollstreckt. Aufgrund der Gefährlichkeit des Beschuldigten waren in die Maßnahmendurchführung auch Spezialkräfte des Landespolizeipräsidiums eingebunden. Die Durchsuchung führte nicht zum Auffinden des Diebesgutes. Der Beschuldigte konnte jedoch verhaftet und dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, welcher aufgrund der Straferwartung von mehreren Jahren den Haftbefehl verkündete. Der Beschuldigte wurde der JVA zugeführt.

