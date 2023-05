POL-FR: Vogtsburg - Kurzschluss in der Oberleitung löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots) - In der Nacht vom Freitag, 05.05.2023 auf Samstag, 06.05.2023, wurde in St. Blasien das Ortsschild in der Bernau-Menzenschwander-Straße von Menzenschwand kommend entwendet. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten St. Blasien, Tel.: 07672/92228-0 erbeten. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Gerald Hilpert Telefon: 07741/8316-201 freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de ...

mehr