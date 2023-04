Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kampfmittelfund - Panzergranate gesprengt

Northeim (ots)

Hardegsen, Waldgebiet im der Gemarkung "Bollertsmühle" Dienstag, 11.04.23 12:10 Uhr

HARDEGSEN(da) - Bereits am Ostersonntag hatte ein Spaziergänger der Polizei einen verdächtigen Gegenstand gemeldet, den er beim Wandern in einem Waldgebiet bei Hardegsen gefunden hatte. Der Mann verhielt sich genau richtig, veränderte die Lage nicht, sondern verständigte stattdessen die Polizei. Der Fund konnte anhand von Bildern durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) schnell als alte Panzergranate aus dem II. Weltkrieg identifiziert werden. Aufgrund der abgelegenen Örtlichkeit verblieb die Granate zunächst vor Ort und wurde am heutigen Mittag gegen 12:10 Uhr durch Heraussprengen des Zünders entschärft. Die Reste wurden anschließend durch den KBD fachgerecht entsorgt.

