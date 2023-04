Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Einbeck (ots)

Einbeck / Immensen (rod)

Am Montag, den 10.04.2023, kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K 530, als ein 34-jähriger Einbecker aus Edemissen kommend in Rtg. Immensen, auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkommt und einen am rechten Straßenrand befindlichen Baum touchiert. Dabei kommt sein Audi A4 quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter Alkoholeinfluss steht, vor Ort wird ein Atemalkoholwert von mehr als 1,1 Promille gemessen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell