Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung beim Osterfeuer

Northeim (ots)

Sonntag, 09.04.2023, gegen 01:00 Uhr

Hardegsen, Ertinghäuser Straße

HARDEGSEN(da) - Zu einer Körperverletzung im Rahmen des Osterfeuers in Hardegsen wurden Beamte der Polizeiinspektion Northeim am Sonntag gegen 01:00 Uhr gerufen. Ein vermutlich alkoholisierter Jugendlicher aus dem Bereich Northeim war mehreren Personen in aggressiver Weise aufgefallen. Als er durch mehrere Personen aufgefordert wurde, die Veranstaltung zu verlassen, kam er dieser Aufforderung nicht nach und versuchte die ihn Auffordernden zu schlagen, verletzte jedoch niemanden ernsthaft. Der namentlich bekannte Jugendliche hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernt, ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell