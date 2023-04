POL-NOM: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Northeim (ots) - Nacht vom 09.04. auf den 10.04.2023 Northeim, Göttinger Straße NORTHEIM(da) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 09.04.auf den 10.04.2023 Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Bäckerei in einem Einzelhandelsgeschäft in der Göttinger Straße. Vor Ort wurde ein kleiner Tresor gewaltsam entwendet und ein geringe vierstelle Summe erbeutet. Der Gesamtschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf ca. 4.000EUR. Zeugen, die Hinweise ...

mehr