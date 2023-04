POL-NOM: Brand

Uslar (ots) - K 449 (go) Wiensen, außerhalb geschlossener Ortschaft Ein 35 jähriger PKW Fahrer aus Herne befuhr die K 449 in Wiensen. Im angrenzenden Waldgebiet kam der 35 jährige vom Feldweg ab und fuhr in den Graben. Mit dem beschädigten PKW setzte er die Fahrt fort und kam kurze Zeit später zum Stillstand. Nach einer Blutentnahme wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

