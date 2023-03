Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230316.2 Kellinghusen: "Spendensammlung" auf Parkplatz beendet

Kellinghusen (ots)

Am Mittwoch um 17 Uhr kontrollierten Polizeibeamte zwei Männer auf einem Supermarktparkplatz an der Straße "An der Stör". Die beiden stellten sich mit Klemmbrettern an den Eingangsbereich des Supermarktes, um Kunden anzusprechen. Anstatt Spenden für eine gemeinnützige Organisation zu sammeln, erklärten diese den Polizisten, dass das gesammelte Geld für eine Tankfüllung gedacht war, um mit dem Auto nach Hause zu fahren. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, besonders aufmerksam bei Spendensammelaktionen zu sein und den Sinn und Zweck zu überprüfen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell