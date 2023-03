POL-IZ: 230316.1 Glückstadt: Autofahrer unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Heide (ots) - Am 8. März 2023 kam es in den Abendstunden zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Stettiner Straße. Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass eine Brandlegung in einem Kinderwagen ursächlich war, welcher im Erdgeschoss des Gebäudes stand. Ermittlungen zu möglichen Motiven für eine ...

mehr