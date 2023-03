Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230315.4 Heide: Folgemeldung zum Brand in der Stettiner Straße- Brandlegung ursächlich, Motiv noch ungeklärt

Heide (ots)

Am 8. März 2023 kam es in den Abendstunden zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Stettiner Straße. Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass eine Brandlegung in einem Kinderwagen ursächlich war, welcher im Erdgeschoss des Gebäudes stand. Ermittlungen zu möglichen Motiven für eine derartige Tat sind derzeit trotz umfänglicher Befragungen noch unbeantwortet geblieben. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0481-940 zu melden.

