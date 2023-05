Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Pedelec-Fahrerin stürzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.05.2023, gg. 11:00 Uhr befährt eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin die L146 in Todtmoos talwärts. In Höhe einer Kurklinik in Todtmoos-Lehen soll sich von hinten ein heller Pkw mit hoher Geschwindigkeit genähert und sie dermaßen erschreckt haben, dass sie aufgrund einer falschen Lenkbewegung zu Sturz gekommen sei. Der Pkw-Fahrer sei anschließend weitergefahren, ohne sich um die Frau zu kümmern. Die Frau wurde leicht verletzt und wurde durch Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten St. Blasien (07672/92228-0)

