POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht der Brandstiftung an Pkw

Freiburg (ots)

Unbekannte entzündeten in einem älteren blauen Peugeot eine Decke. Ein Zeuge bemerkte am Montag, 08.05.2023, gegen 18.30 Uhr, in der Hardstraße Rauch aus einem Pkw. Bei einer Nachschau entdeckte er eine auf dem Fahrersitz liegende brennende Decke. Der Zeuge öffnete die unverschlossene Fahrzeugtür und zog die Decke aus dem Peugeot. Vermutlich wurde dadurch einen Vollbrand verhindert. Die Feuerwehr löschte die Glutnester ab. Durch die brennende Decke wurde der Fahrzeuginnenraum in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Peugeot diente wohl einem Mann ohne festen Wohnsitz als Schlafplatz.

