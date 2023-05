POL-FR: Wehr: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Freitag, 05.05.2023, gg. 16:55 Uhr kam es in Bad Säckingen an der ampelgeregelten Kreuzung Basler Straße/Jurastraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Eine 22-jährige VW-Golf-Fahrerin überquerte die Basler Straße von der Jurastraße kommend in Richtung Dürerstraße. Hierbei kollidierte sie mit einer 31-jährigen BMW-Fahrerin, ...

